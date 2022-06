Toirano, gli alunni della scuola primaria a lezione educazione ambientale con Sat

Oggi, martedì 7 giugno, i giovani alunni della scuola primaria di Toirano “G. Polla” hanno partecipato ad uno degli incontri che SAT SpA, gestore della raccolta dei rifiuti, organizza nelle scuole della Provincia di Savona per accrescere la sensibilità ambientale e per insegnare le semplici e preziose regole da seguire per effettuare correttamente la separazione dei rifiuti prima di gettarli.

SAT ha da subito supportato l’Amministrazione di Toirano sulle attività di educazione ambientale soprattutto nelle scuole, con personale tecnico specializzato: i momenti formativi in presenza che riescono a veicolare soprattutto nei confronti dei più piccoli le buone pratiche e le regole per ridurre in modo consapevole l’impatto sull’ambiente in cui viviamo, nonché per migliorare la qualità della vita nella comunità e nel territorio del nostro Comune.

L’attività è stata svolta durante tutta la giornata in parte come lezione informativa, con il taglio dinamico e coinvolgente che caratterizza da sempre gli interventi di SAT nelle scuole, ed in parte improntata all’attività ludica, per mettere in pratica divertendosi quanto appreso. Gran parte del programma è stata svolto all’aperto.

A tutti i partecipanti è stato consegnato un diploma di partecipazione che attesta la formazione di un nuovo “piccolo cittadino” attento al rispetto delle buone regole della corretta differenziazione dei rifiuti ed un cappellino.

“Sono soddisfatto dell’attenzione prestata dai nostri piccoli cittadini alle tematiche ambientali, far crescere i nostri giovani in maniera resiliente è il nostro fine come amministratori. La raccomandazione che ho voluto fare ai nostri ragazzi è che le nozioni apprese in questa giornata vengano trasferite ai propri familiari e conoscenti così da far crescere la consapevolezza di quanto sia importatane rispettare l’ambiente in cui viviamo”, dichiara il sindaco De Fezza.

L’amministrazione ringrazia SAT per la professionalità dimostrata in questa giornata e tutti gli insegnanti delle scuole che sono stati subito pronti ad accogliere questa iniziativa.