Cairo, una merenda di compleanno inclusiva al parco giochi delle Ferrere

Una merenda per festeggiare il compleanno di cinque meravigliosi bambini. Dopo l'evento dello scorso maggio (LEGGI QUI) un nuovo appuntamento presso il parco giochi delle Ferrere a Cairo Montenotte. L'obiettivo? Organizzare un pomeriggio inclusivo per i bambini affetti da disabilità.

L'iniziativa promossa da un comitato di genitori organizzato da Simona Vignolo si terrà sabato 11 giugno alle ore 15.30. Durante la giornata le 'Principesse in Corsia' del San Paolo di Savona (e forse i Sannaclown) giocheranno con i bambini.

Il ricavato della giornata (ci sarà una cassetta per raccogliere le offerte) verrà usato per acquistare giocattoli per il reparto pediatria dell'ospedale San Paolo di Savona. La merenda sarà offerta dal comitato di genitori: "Abbiamo organizzato una raccolta alimentare a cui hanno partecipato privati e negozi".