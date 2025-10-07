Asl2, il dottor Gian Piero Drago nominato direttore sostituto della Chirurgia Vascolare del Santa Corona

Sarà Gian Piero Drago, il direttore sostituto della Struttura Complessa di Chirurgia Vascolare in seguito al pensionamento del dottor Massimo Marabotto, che dal 15 ottobre lascerà la guida del reparto, determinando la vacanza del primariato del Santa Corona.
La nomina di Drago, già responsabile della Struttura Semplice Gestione e Trattamento delle Urgenze Vascolari, garantirà la continuità assistenziale e organizzativa del reparto.
La durata dell'incarico a Drago è prevista per una durata di due mesi, durante i due mesi di incarico temporaneo, l’Asl avvierà una procedura comparativa interna per individuare il nuovo direttore sostituto, che potrà restare in carica per nove mesi, prorogabili di ulteriori sei, fino alla conclusione delle procedure del bando di concorso che permetterà di trovare il nuovo direttore della Struttura Complessa di Chirurgia Vascolare.