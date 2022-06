"Savona, il suono, l'immagine, il bello": concerto gratuito promosso dallo Zonta

Il progetto “Savona, il suono, l'immagine, il bello” si propone di valorizzare il patrimonio artistico della nostra città realizzando alcuni video di brani musicali eseguiti dal vivo nelle principali e più affascinanti locations della città di Savona. L'obiettivo del progetto è quello di fare conoscere alla cittadinanza e a eventuali turisti le bellezze architettoniche, scultoree e pittoriche del nostro territorio, coniugandole con brani musicali originali o di repertorio eseguiti da musicisti prevalentemente savonesi.

Attualmente sono stati realizzati tre video rispettivamente nelle stanze di Pio VII, nella Cappella Sistina e nella chiesa di Sant'Andrea come demo di lancio per il progetto ma si prevede di realizzare un portfolio più ampio che comprenda tutte le bellezze più significative della città di Savona e dia spazio a musicisti e a generi di musica diversi. Le riprese sono effettuate da Elio Berti e Luisa Vassallo.

Lo Zonta Club di Savona, in collaborazione con il patrocinio del comune di Savona, ha organizzato per giovedì 9 giugno alle ore 21 presso l’oratorio dei Santi Giovanni Battista, Evangelista e Petronilla, via Guidobono 12, Savona, un concerto gratuito per presentare questo progetto alla cittadinanza di Savona.

Interverranno l’architetto Nicoletta Negro, assessore del comune di Savona politiche comprensoriali Cultura e Turismo, il dottor Ugo Folco, responsabile dei Beni Culturali della Diocesi Savona-Noli, la dottoressa Elisa Zanelli, presidente Zonta Club Savona, Elio Berti, regista dei video, Silvia Schiaffino (Flauto) e Renato Procopio (Chitarra).

Il Zonta Club of Savona Area fa parte della Area 3 del Distretto 3, è stato fondato nel 1982 ed è membro di Zonta International, una organizzazione mondiale di professioniste e dirigenti che lavorano insieme per migliorare lo status della donna nel mondo difendendone i diritti attraverso azioni di service e advocacy; Zonta International è stata costituita l’8 novembre 1919 a Buffalo da donne che ricoprivano ruoli inconsueti per il tempo in cui vivevano, ovvero da professioniste e non solo madri e casalinghe.

Oggi Zonta International è un’Organizzazione non Governativa ed è l’unico Club di Servizio ad avere Status consultivo permanente presso l’ONU a partire dalla sua istituzione: una realtà internazionale che supporta la causa delle donne nel mondo e firma protocolli di intesa per service internazionali.

Pertanto, tutta l'attività di Zonta Club Savona è finalizzata a mettere in atto concretamente sul territorio gli obiettivi definiti a livello internazionale, dedicandosi alla creazione di Service rivolti a donne bisognose di aiuto in ambito sociale, economico, sanitario, professionale, scolastico e culturale.