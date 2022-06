Laigueglia, cantieri di Capo Mele verso la chiusura: fine dei lavori entro il 15 giugno

Con ritardo, ma volgono al termine i lavori lungo l’Aurelia nella zona di Capo Mele, a Laigueglia. Sono infatti iniziate le operazioni di smontaggio del cantiere che avrebbe dovuto chiudere il 1° giugno e che invece vede lo slittamento di alcuni giorni, “Verosimilmente i lavori si concluderanno questo fine settimana, al massimo entro metà della prossima, intorno al 15 giugno”, assicura il sindaco della cittadina, Roberto Sasso Del Verme.

Proprio poco prima della data stabilita per la rimozione del cantiere al 1° giugno, la direzione dei lavori ha presentato una richiesta di proroga in comune e al comando della polizia locale.

I lavori, decisi dal compartimento regionale Anas per la messa in sicurezza della statale nel territorio di Laigueglia, hanno riguardato interventi di impermeabilizzazione delle gallerie al fine di garantire quindi collegamenti sicuri nella zona più a Ponente della provincia.

In passato, proprio in quella zona, in seguito a nubifragi autunnali e invernali, si sono verificati smottamenti di pietre e detriti e una parte del versante che si affaccia sull’Aurelia era stato messo in sicurezza con reti metalliche.

L’apertura del cantiere in 3 delle 4 galleria di Capo Mele era avvenuta lo scorso anno, con il ripristino degli strati corticali di calcestruzzo dei tunnel artificiali, la sostituzione della ringhiera metallica posta su marciapiede, il rifacimento dell’impermeabilizzazione della soletta e con la realizzazione delle opere di raccolta e smaltimento delle acque della soletta della galleria artificiale.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, è stato necessario istituire un senso unico alternato regolamentato da semaforo per tutto il periodo in cui si sono realizzati i lavori, che nelle ore di punta e nei fine settimana più affollati ha causato evidenti disagi al traffico. “Con la fine dei lavori e la rimozione dei cantieri per tutta l’estate, la situazione si ristabilizzerà e non ci saranno più problemi”, conclude il sindaco di Laigueglia. Tecnici e operai torneranno all’opera in autunno per l’esecuzione di altri progetti migliorativi.