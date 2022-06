Raccolta firme per il degrado, il sindaco Russo ritorna sul tema: "Voglio incoraggiare le persone a riattivare la voglia di confronto"

"Il video di qualche giorno fa ha suscitato diverse reazioni: alcuni concordavano con me; altri erano critici; altri ancora, invece, mi hanno contattato per offrirsi di dialogare, anche ponendomi questioni puntuali".

Il sindaco di Savona Marco Russo fa un passo indietro dopo le parole di qualche giorno fa e quel "state sereni" che in molti hanno paragonato alla frasi di Matteo Renzi rivolta ad Enrico Letta ai tempi del Pd e della presidenza del Consiglio e che non è piaciuta né ai cittadini, né alla minoranza.

Il primo cittadino era intervenuto dopo che nelle ultime settimane si era fatta sentire la preoccupazione dei savonesi in merito alla situazione di degrado presente in alcune zone della città. Commercianti e residenti di corso Tardy e Benech e zona Santa Rita avevano dato quindi vita ad una petizione che fa seguito agli ultimi fatti di cronaca e ad un incremento degli atti violenti e di scarsa igiene da parte della comunità di senzatetto ospitata dalla Parrocchia, ma anche allo spaccio di droga nei giardini fronte scuole De Amicis e alle situazioni che si sono venute a creare anche in piazza dell'Artigianato e in tutta la zona del Matitino.

"Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti, concordi o dissenzienti, e sono contento che si sia aperta una discussione su questo tema. A chi mi ha posto questioni puntuali, risponderò singolarmente - prosegue Russo - A tutti gli altri, che hanno anche chiesto come poter proseguire il dialogo, voglio dire, non solo che sia io che gli assessori siamo sempre disponibili al dialogo, ma anche che, come peraltro avevo detto in campagna elettorale, stiamo studiando le modalità per rendere più agevole questo dialogo. Vi darò aggiornamenti appena possibile".

"Quando affermo che la raccolta firme non serve non intendo limitare la libertà di espressione dei cittadini ma voglio incoraggiare le persone a farsi avanti e provare a riattivare la voglia di confronto costruttivo sul futuro della città che da tempo sembra che Savona abbia lasciato affievolire. Solo così possiamo davvero risollevare la città" conclude il sindaco di Savona.

Intanto la petizione del quartiere di Santa Rita pare abbia superato le 500 firme.