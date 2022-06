Incidente tra Leca d'Albenga e Campochiesa: un uomo ricoverato in gravi condizioni al Santa Corona (FOTO)

E' di un uomo ricoverato in gravi condizioni con un politrauma il bilancio dell'incidente verificatosi intorno alle 12.30 in Regione Coste di Leca, trasportato in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure dai militi della Croce Bianca albenganese.

Stando a quanto ricostruito in un primo momento non sarebbero coinvolti altri mezzi: la persona a bordo del due ruote, un 47enne, avrebbe perso l'equilibrio autonomamente. Le indagini però sono ancora in corso.

Sul posto, oltre ai sanitari, sono quindi intervenuti anche i Vigili del Fuoco del distaccamento ingauno e due pattuglie della Polizia locale per i rilevamenti del caso e accertare la dinamica del sinistro.

Per agevolare il lavoro degli agenti è stato chiuso temporaneamente il tratto di strada in prossimità del sinistro.