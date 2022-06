Vigili del fuoco mobiliati nel tardo pomeriggio a Savona per un incendio che ha avvolto delle sterpaglie. L'allarme è stato lanciato in in via Valcada e la macchina del pronto intervento si è subito attivata.

Secondo quanto riferito, il rogo è stato domato in breve tempo e non si segnalano persone ferite o intossicate.