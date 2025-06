Sosta in banchina sull'Aurelia, primo incontro operativo tra enti coinvolti: focus sulla sosta ma non solo (FOTO)

I parcheggi selvaggi sull'Aurelia nel savonese al centro del primo sopralluogo di questa mattina del Dipartimento di Genova di Anas con la Provincia di Savona, il comandante commissario della polizia stradale Giuseppe Fusco e alcuni sindaci del territorio e i tecnici comunali.

Tra i territori con la maggior necessità di confronto sulle tematiche trattate, visto l'ormai sempre più prossimo sopraggiungere del clou della stagione estiva, i due Comuni a maggior densità turistica del medio ponente, ossia Spotorno e Finale, che presentano criticità legate alla sosta in banchina sull'Aurelia, in prossimità e molto spesso anche all'interno delle corsie di marcia.

Situazione che diventa particolarmente d'attenzione in un contesto urbano molto frequentato nella stagione estiva come quello finalese, dove dovrebbero arrivare nelle prossime settimane novità per la disponibilità di ulteriori aree di sosta: "Ringrazio Anas, la Polstrada, la Provincia nel suo ruolo di coordinamento e tutti gli intervenuti a questo tavolo - ha detto il sindaco Angelo Berlangieri, presente all'incontro - anzitutto per la disponibilità dimostrata e specialmente per aver compreso le problematiche, mettendoci nelle condizioni di collaborare per risolverle insieme".

Ben più complessa è invece la situazione che il sindaco spotornese Mattia Fiorini e i suoi tecnici hanno palesato: "Abbiamo trovato comprensione per quelle che sono le problematiche legate alla viabilità del nostro Comune e anzitutto per quanto sia realistico e necessario non vietare tout-court ma rendere possibile una sosta in sicurezza - ha detto il primo cittadino - comprendendo l'improponibilità di rimuovere circa un migliaio di auto dall'Aurelia soprattutto una volta che, come successo negli ultimi fine settimana, sono occupati tutti gli altri parcheggi liberi o regolamentati. Credo vadano trovate soluzioni sicure e tollerabili, sono inutili invece i divieti laddove nessuno può farli rispettare, per questo proporremo ad Anas piccole modifiche di traiettoria modificando la configurazione della banchina".

Circa il Comune del Golfo dell'Isola, però, è un'altra situazione quella su cui si sono concentrati gli enti: "Dagli studi per la redazione del nostro nuovo PUMS è emerso come non vi siano stati, negli ultimi anni, incidenti legati alla sosta in banchina ma piuttosto all'incrocio di Punta Est, quello alla confluenza con via Berninzoni e dove si trovano cinque vie non allineate - ha continuato Fiorini - anche su questo abbiamo avuto apertura anche dal punto di vista economico all'ipotesi progettuale che trasmetteremo insieme alla modifica delle banchine. Per questo ringrazio anche Anci e Provincia che si sono subito attivate".

Il percorso ha toccato anche Vado Ligure con un momento di confronto con il mondo imprenditoriale nel Polo Vernazza e le istituzioni locali sulla viabilità retroportuale legata alla nuova piattaforma multipurpose e al futuro casello di Bossarino.

A Cisano sul Neva sono state valutate con il Sindaco Massimo Niero le diverse e urgenti esigenze di collegamento tra costa e entroterra in un’area interessata da un crescente sviluppo produttivo. I sopralluoghi sono stati effettuati sulla SS582 e sulla Sp3.

"L’iniziativa rappresenta un primo passo concreto verso un coordinamento strutturato tra Anas, Comuni e Provincia di Savona, finalizzato a condividere criticità e progettualità per definire soluzioni tecniche esportabili su tutto il territorio a partire dalle specificità locali - ha detto il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri - Il lavoro proseguirà con la raccolta di proposte puntuali da parte delle diverse Amministrazioni Comunali, coordinate dall'Amministrazione Provinciale savonese, da formalizzare ufficialmente ad ANAS con l’obiettivo di mettere a terrà un'organizzazione unitaria ed efficace della mobilità e della sicurezza stradale sull'intero territorio savonese.Un particolare ringraziamento va ai Sindaci e agli operatori che oggi hanno partecipato a questa produttiva giornata di ascolto e confronto sul campo".

La riunione delle settimane scorse tra Anci, Anas e i Comuni da Varazze ad Andora con le rispettive polizie locali, si era concentrata sulle problematiche relative ai parcheggi estivi, in particolar modo nei Comuni della costa, per non pregiudicare la fluidità veicolare e la sicurezza degli utenti della strada in relazione alle aree di viabilità e parcheggio.

Al centro quindi la lettera inviata dall'ente stradale alle amministrazioni comunali costiere di sanzionare chi parcheggia lungo le statali sulla banchine.

Una presa di posizione che però non aveva convinto i comuni che se dovessero vietare i parcheggi rischierebbero di ritrovarsi intasate le strade comunali con le soste "selvagge".