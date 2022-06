Vacanze da sogno nella "Ligurian Riviera": non solo Tourist Card, ma anche Gusto Pass

Il progetto Ligurian Riviera - Le Perle del Savonese ha come obiettivo il rilancio turistico delle destinazioni, il loro incremento dell’attrattività e soprattutto il fare sistema, per rafforzare la competitività delle singole destinazioni attraverso la cooperazione e collaborazione in modo di ampliare l’attività turistica e destagionalizzare.

"Il progetto Ligurian Riviera nasce dal desiderio di creare un'offerta turistica quantitativamente e qualitativamente competitiva sul mercato turistico internazionale e globale - spiega Barbara Bugini (Faita), presidente del tavolo di coordinamento del turismo - Cosa prevede? La creazione della destinazione è partita dal mettere insieme tutte le attività e le experience che il nostro territorio poteva offrire per creare un prodotto che fosse appetibile e nello stesso tempo, attraverso l'apporto non solo dei Comuni ma anche delle associazioni di categoria e delle imprese turistiche, è diventato un po' il laboratorio di idee per dare un impulso allo sviluppo del turismo savonese e non solo dei singoli comuni".

"Il campanilismo tipico dei comuni? Bisogna lavorarci ma devo dire che lo spirito della creazione del progetto è proprio partito da questo superamento, di questo bisogna ringraziare i sindaci che lo hanno fatto con un importante riconoscimento di quello che rappresenta l'economia del turismo per le economie locali ma anche per l'economia savonese in generale. Sono usciti da quello che era il singolo guscio per arrivare invece a fare un discorso di progetto più ampio - prosegue Bugini - Le infrastrutture? Purtroppo non dipendono da noi, ovviamente ci stiamo lavorando nel senso di portare quelle che sono le nostre esigenze e quello che è importante per la costa savonese, cioè essere accessibile in qualche maniera. Ci facciamo portatori dei disagi nell'interesse di risolvere la situazione, però purtroppo è una materia che non compete al tavolo".

"Su cosa abbiamo deciso di puntare? In realtà su tutto, stiamo facendo una raccolta di tutto quello che la nostra costa può offrire valutando tutti gli aspetti: quello culturale, quello enogastronomico e quello delle attività outdoor. Quello che stiamo cercando di creare proprio per il fuori stagione sono delle reti di prodotto che in qualche modo incalaneranno tutte le attività possibili. Tutto questo progetto viene in qualche modo sintetizzato in una tourist card che per il turista diventa un po' il catalogo delle offerte e delle possibilità che sono a disposizione" conclude la presidente del tavolo di coordinamento del turismo.

Tra le novità, "Scappate 365", una formula, che partirà finita la stagione estiva, alla quale possono aderire le strutture ricettive che garantiranno l’apertura delle loro attività per almeno 9 mesi l’anno. Anche in questo caso il turista, non solo riceverà la speciale "Tourist Card", ma potrà partecipare alle attività dedicate con l’offerta "Gusto Pass". Sono previste visite guidate e degustazioni gratuite in aziende del territorio specializzate nella produzione di vini e eccellenze della zona.

La "Tourist Card" è una carta speciale che permette al turista di scoprire un paesaggio unico e la vera anima del territorio per una vacanza serena, ma anche slow. Vivere la Riviera, tra mare e entroterra, a 360 gradi, è più facile con la "Tourist Card" che diventa annuale e con un obiettivo preciso: distribuire almeno 50.000 tessere. Con queste è possibile usufruire gratuitamente del trasporto sui mezzi pubblici locali, per muoversi in piena libertà alla scoperta dei luoghi più suggestivi. A disposizione del turista anche l’App Ligurian Riviera per rimanere costantemente in contatto con il territorio.

Lingue da tutta Europa tornano ad essere ascoltate in Riviera. Ma dietro la percezione ci sono i numeri. Ecco il "sentiment" ovvero il grado di soddisfazione percepita espressa dai turisti che hanno visitato e soggiornato nella "Ligurian Riviera" durante i ponti primaverili, Pasqua compresa. L’87,8% ha gradito l’offerta, ma attenzione, il livello di gradimento è inferiore di 2,3 punti percentuali rispetto all’anno scorso. Da dove provengono i turisti che scelgono la Riviera? Dall’Italia il 79,6%, dalla Francia il 5,6%, dalla Svizzera il 4,3%, dalla Germania il 3,7% e dall’Austria l’1%.

E per la stagione estiva? Massimo è stato lo sforzo da parte dei Comuni, che formano parte del progetto Ligurian Riviera-Le Perle del Savonese e degli operatori turistici per decretare la Riviera del Savonese come destinazione ideale, ma soprattutto accogliente per le famiglie, le coppie e i senior sia italiani che stranieri. Relax balneare, well-being, outdoor entusiast, sport, bike slow, cultura, enogastronomia sono gli ingredienti sui quali si è concentrata l’azione promozionale del territorio. A fare rete sono i Comuni di Alassio, Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Loano, Noli, Pietra Ligure, Spotorno, Toirano, Tovo San Giacomo, Varazze, la Camera di Commercio e le associazioni di categoria Coldiretti Savona, Confederazione Italiana Agricoltori Savona, Confagricoltura Savona, Confesercenti Savona, Faita Liguria, Fiaip Savona, Fimaa Savona e Unione Provinciale Albergatori di Savona.