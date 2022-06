Cairo 2022, Ferrari: "Le associazioni vanno messe al centro dell’attività di governo del comune"

"Le associazioni sono la forza propulsiva della comunità in termini di idee e progetti per la città ed, operando in molteplici e diversi settori, possono anche rappresentare al meglio le differenti istanze provenienti dal tessuto sociale cairese". Cosi commenta in una nota Giorgia Ferrari, candidato sindaco della lista "Cairo in Comune".

"A fronte della disgregazione e del progressivo allontanamento dei partiti dalle reali esigenze del territorio, le associazioni assumono un ruolo ancora più fondamentale ed indispensabile per la vita sociale e amministrativa della città perché rappresentano la cinghia di trasmissione tra le esigenze dei cittadini e l’amministrazione comunale, la quale, lavorando a stretto contatto con le associazioni, rimane costantemente aggiornata sulle esigenze reali del territorio".

"Riconoscendo, quindi, l’importanza fondamentale delle associazioni, vogliamo mettere le associazioni al centro dell’attività di governo e portarle dentro la macchina comunale: i loro rappresentanti avranno una funzione consultiva settimanale tramite un consigliere comunale delegato".

"In questo modo, si creerà un proficuo e costante dialogo tra il territorio e l’amministrazione comunale che migliorerà la coesione sociale, il rapporto tra i cittadini e l’amministrazione comunale e soprattutto la qualità dell’azione amministrativa. E' assolutamente necessario ripartire dalle associazioni per dare avvio al rilancio della città" conclude la Ferrari.