Prima patente ritirata dalla polizia locale di Savona dopo l'entrata in vigore del nuovo codice della strada.

Nella serata di ieri il conducente di un'auto in via Stalingrado, zona benzinaio, nei pressi dell'attraversamento pedonale a chiamata non ha rispettato il semaforo rosso ed è stato fermato da una pattuglia.

Avendo meno di 20 punti sulla patente l'uomo è incorso nella sospensione breve di 7 giorni oltre al pagamento della sanzione.