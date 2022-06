"Parole ubikate in mare", 17 serate con scrittori ad Albissola Marina e Savona

Riprende "Parole ubikate in mare" il prestigioso Festival letterario estivo della Liguria, dodicesima edizione, dopo la pausa dello scorso anno dovuta al covid.

Dal fine giugno a fine agosto vi saranno 17 serate con alcune delle più importanti personalità del mondo della cultura del nostro paese: scrittori (ogni sera verrà presentato un libro), ma anche giornalisti, filosofi, psicoterapeuti, teologi, magistrati, medici, attori, opinionisti.

Gli incontri si svolgeranno alle ore 21,15 in piazza Concordia ad Albissola Marina, la piazza storica del Festival da dodici anni, e (per la prima volta in modo ufficiale) in piazza Sisto IV a Savona. L'ingresso è gratuito. In caso di pioggia gli incontri si svolgeranno al coperto in luoghi adiacenti: al Museo Muda ad Albissola Marina e nell'Atrio del comune a Savona.

A cura della Libreria Ubik Savona del comune di Albissola Marina e del comune di Savona. Letture a cura degli attori Giorgio Scaramuzzino, Jacopo Marchisio e Margherita Sirello. Direzione artistica di Renata Barberis. Sarà presente il giornalista Mimmo Lombezzi.