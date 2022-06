Cisterna fuori strada sulla A10 poco prima del casello di Savona: vigili del fuoco mobilitati (FOTO e VIDEO)

Soccorsi mobilitati per una cisterna finita fuori strada sulla A10, nella curva poco prima il casello di Savona (allacciamento A10-A6 km 45, nello svincolo esterno sulla bidirezionale).

L'allarme è stato lanciato nella mattinata odierna attorno alle ore 10.40. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della centrale operativa di Savona, la polizia stradale e il personale autostradale.

Per consentire le operazioni di messa in sicurezza la viabilità ha subito disagi, sia in entrata, sia in uscita dall'autostrada.