Alassio, una delegazione del Comune in Regione per il futuro dell'Ex Cinema Colombo

Una vera e propria task force alassina ha preso parte nei giorni scorsi ad un incontro coordinato con la dirigente del settore Commercio della Regione Liguria, Serenella Milia.

Con il Sindaco, Marco Melgrati, l'Assessore all'Urbanistica Franca Giannotta, il Comandante della Polizia Muncipale, Francesco Parrella, il dirigente dell'Ufficio Tecnico, Enrico Paliotto, anche i referenti dell'ufficio Commercio e dell'ufficio Legale Comunale, e quelli della Ditta Arimondo.

Oggetto dell'incontro la variante urbanistica e le autorizzazioni relative alla trasformazione dell'Ex Cinema Colombo, in un supermercato con sala convegni, teatro e cinema e annesso parcheggio interrato.

"Dovevamo chiarire quale fosse la procedura migliore per procedere al trasferimento della licenza del Supermercato Metà alla nuova struttura, trattandosi di volumetrie molto differenti tra loro - spiega lo stesso Melgrati - Devo ringraziare la D.ssa Milia per gli ottimi consigli rispetto al modus operandi che ci consentiranno di dare entro la fine dell'anno l'autorizzazione a costruire. Ha ben compreso, infatti, l'importanza di quest'opera per la nostra città ricevendoci in tempi rapidi e consigliandoci al meglio".

"In sostanza - aggiunge - al fine di evitare che un altro supermercato possa insediarsi in luogo del Metà, ci ha consigliato di avviare una nuova istanza, e non il trasferimento della vecchia licenza. Appena riceveremo la richiesta da parte della Ditta Arimondo, porteremo la variante urbanistica all'attenzione del Consiglio Comunale. Dopo il voto in Consiglio verrà indetta la Conferenza dei Servizi che avrà 30 giorni di tempo per esprimere il proprio parere. Ottenuto il via libera dalla Conferenza dei Servizi, potremo rilasciare il permesso a costruire".