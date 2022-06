Finale, aperto il nuovo parcheggio delle elementari, la proposta: "Intitoliamo a Emma Mameli Calvino"

Messe da parte le polemiche sulla durata dei lavori e su alcuni errori tecnici commessi dalla ditta realizzatrice (poi sistemati a spese della stessa), il nuovo parcheggio realizzato in prossimità della scuola elementare di Finalmarina, in via Brunenghi, è finalmente utilizzabile da ormai diversi giorni.

Ciò che manca ancora è un nome allo spiazzo. Proprio a tal proposito è la presidente della sezione locale di Fidapa - Bpw Italy, Maria Gabriella Tripepi, a lanciare l'idea: intitolarlo, rivendicando l'importanza culturale e sociale della scelta che guardano "oltre il momento inaugurale della cerimonia di intitolazione", a Emma Mameli Calvino.

La motivazione di tale scelta parte anche da un freddo ma significante dato statistico, ovvero che solo il 7% di piazze o vie sono per le donne nel nostro Paese: "Sentendo il peso di una tale disparità di genere anche all’interno del nostro Comune, nel mese di ottobre abbiamo inoltrato e protocollato all’amministrazione comunale la richiesta di intitolare la piazzetta a una donna" aggiunge Tripepi.

La scelta poteva essere su altri nomi, magari anche più noti come la stessa Hack o le più "gettonate" Rita Levi Montalcino e Oriana Fallaci. E invece è caduta su Eva Mameli Calvino, figura poco nota ma una vera "donna moderna".

"Eva Mameli Calvino è stata una delle scienziate più importanti del primo Novecento, botanica di fama internazionale, direttrice della Stazione Sperimentale di Floricoltura di Sanremo con il marito Mario Calvino a sua volta scienziato e ricercatore, prima donna ad ottenere una cattedra universitaria di botanica - ricorda la presidente Fidapa - Una donna STEM come si usa dire ai giorni nostri. Soprattutto la prima vera ambientalista e prima genetista vegetale per la salvaguardia della biodiversità. Fu lei ad importare l’avocado ed altri frutti tropicali, implementare le tecniche produttiva e l’introduzione di nuove specie come garofani, rose gladioli, fresie contribuendo allo sviluppo della floricultura in Liguria. Il figlio Italo, lo scrittore, la ricorda nei suoi libri come una donna austera ed appassionata al contempo che lavorava incessantemente nel suo giardino di Sanremo".

"Molto altro è stata Eva Mameli Calvino - aggiunge Tripepi - pluridecorata crocerossina durante la Prima Guerra Mondiale, antifascista durante il secondo conflitto mondiale, viene arrestata con il marito dai tedeschi che inscenano finte esecuzioni per indurli a rivelare dove si nascondano i figli Italo e Floriano andati con i partigiani. Ospiteranno nella loro casa decine di partigiani ed ebrei".

Insomma, "una donna moderna, oggi come allora, di cui troppo poco si conosce perché relegata nell’oblio della memoria storica" afferma Tripepi, aggiungendo come "ricordare donne del suo calibro e intitolarle una via" significhi "aiutare a farla conoscere alle nuove generazioni come simbolo di empowerment femminile".

"Per questo crediamo sia importante che la piazzetta sia prossima alla scuola: si parla alle nuove generazioni di donne scienziate e le si incoraggia a superare il pregiudizio e seguirne le orme. Proviamo ad andare oltre agli stereotipi, gli interessi di partito o di singoli. Tutti parlano di cambiamento: incominciamo con un gesto semplice ma significativo. Dunque perché non intitolarla proprio a Lei? Perché no?" conclude la presidente di Fidapa - Bpw Italy Finale.