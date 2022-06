Meteo, ancora caldo per due giorni poi calo delle temperature

L’alta pressione gradualmente si muoverà verso est, spostando il suo nucleo di aria più calda verso il centro-sud Italia. Quindi almeno fino a martedì saremo ancora nella morsa del caldo africano, poi le temperature, complice anche un aumento dell’instabilità, tenderanno a rientrare su valori più consoni al periodo

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi, lunedì 20 e martedì 21 giugno

Nei giorni del solstizio estivo il cielo si presenterà ancora generalmente sereno o poco nuvoloso per velature e cirri, con qualche nube sulle Alpi nel pomeriggio ma senza fenomeni di rilievo se non sporadici ed isolati. Maggiore instabilità comunque nella giornata di domani in particolare su aree alpine settentrionali, in vista del cambio di circolazione.

Temperature in aumento oggi nelle massime e stazionarie domani, con valori ancora che in pianura potranno raggiungere diffusamente i 34/35 °C, con possibili picchi fino 36/37 °C. Sensazione di afa elevata e rischio elevato di colpi di calore. Un po’ più fresco sulle coste, con valori sotto i 30 °C ma umidità elevata. Minime quasi ovunque tra i 20 e i 23 °C.

Venti generalmente assenti o deboli di direzione variabile e a regime di brezza.

Da mercoledì 22 giugno

Aria più fresca riporterà le temperature per qualche giorno su valori meno caldi ma ancora leggermente sopra la media, ed una debole perturbazione porterà qualche pioggia o temporale anche sulle pianure nella giornata di mercoledì. Poi le correnti sudoccidentali in quota la faranno da padrone con instabilità più diffusa sulle zone alpine nei giorni a seguire.

