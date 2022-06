Albenga, nuovo look per la scuola primaria di via degli Orti: approvato lo studio di fattibilità per lavori alle facciate e dei serramenti

L’Amministrazione Tomatis continua a puntare sulle scuole. Dopo gli interventi strutturali e di adeguamento sismico e antincendio effettuali nei vari plessi scolastici, si guarda anche al miglioramento estetico e funzionale degli stessi.

È stato approvato, infatti, lo studio di fattibilità tecnico economico dei lavori di sistemazione delle facciate e dei serramenti della scuola primaria di via degli Orti.

Per realizzare l’intervento da 1.790.000 euro si parteciperà al bando per l’ottenimento di un finanziamento pubblico attraverso i fondi del PNRR.

“La nostra Amministrazione guarda ai giovani e alle generazioni future alle quali vogliamo offrire edifici scolastici non solo più sicuri, ma anche più belli e funzionali - afferma l’assessore all’edilizia scolastica Silvia Pelosi -. L’istruzione è fondamentale e se è vero che godiamo di insegnanti in grado di offrire una preparazione di altissimo livello, in Italia spesso mancano spazi idonei per garantire ai nostri ragazzi di poter studiare in classi adeguate ed edifici adeguati”.

“Dall’inizio del nostro mandato abbiamo già effettuato molti interventi sulle nostre scuole – spiega Pelosi -. Oltre a quelli di ordinaria e straordinaria manutenzione (si pensi ad esempio agli interventi resisi necessari nei vari plessi scolastici in relazione all’emergenza Covid, oltre 60 mila euro, e per l’impermealizzazione del lastrico solare in via degli Orti, 30 mila euro, ecc) abbiamo investito oltre 1 milione 700mila euro (anche attraverso l’ottenimento di fondi ministeriali) per l’adeguamento sismico e antincendio delle scuole”.

“In particolare, è stato terminato l’adeguamento antisismico presso il Liceo G. Bruno, con un investimento di 350mila euro, mentre sono in via di conclusione l’adeguamento antincendio e antisismico delle Paccini, con un investimento di 710 mila euro, e l’adeguamento antincendio e antisismico e messa a norma delle scuole di via degli Orti, per 710 mila euro”.

“Voglio ricordare anche il rifacimento dei bagni delle scuole Paccini effettuato durante il primo anno del mandato del sindaco Tomatis (66 mila euro) e, naturalmente, il Polo Scolastico (opera da 10 milioni di euro) del quale sta proseguendo la progettazione ad opera della Politecna Europa srl di Torino, mentre, di pari passo, ha preso il via la demolizione dell’ex caserma Turinetto (per la somma di 2 milioni di euro) ad opera della ditta I.GE.CO (Impresa Gestione Costruzioni srl Unipersonale di Latina)”.

“Siamo inoltre in attesa di conoscere l’esito dei due bandi a cui abbiamo partecipato al fine di ottenere i fondi Pnrr per l’adeguamento sismico e il rifacimento totale della palestra delle scuole Paccini (importo 530 mila euro) e per l’adeguamento sismico e antincendio e la ristrutturazione totale dell’Asilo Nido R. Di Ferro (1.430.000 euro) – aggiunge l’assessore -. Voglio ringraziare i nostri uffici che stanno operando con molta attenzione e in piena collaborazione con l’Amministrazione su queste tematiche al fine di ottenere i finanziamenti dei fondi PNRR attraverso i quali siamo certi di poter garantire ai nostri ragazzi edifici scolastici sempre più belli ed efficienti” conclude l’assessore Pelosi.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: "La nostra Amministrazione continua a puntare sulle scuole e sul futuro di quelli che saranno i cittadini di domani. I nostri figli potranno studiare all'interno di edifici non solo più sicuri, ma anche più belli e funzionali adeguati all'offerta formativa di altissima qualità garantita di nostri insegnanti".