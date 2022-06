Guasto al ponte della Darsena, entro la prima settimana di luglio il ripristino

Dovranno aspettare ancora due settimane i cittadini, i turisti e i commercianti del porto, già sul piede di guerra, per vedere ripristinato il guasto al ponte della Darsena.

"Grazie a una procedura straordinaria dettata dall’urgenza di restituire alla cittadinanza e agli operatori commerciali la fruibilità del ponte mobile della Darsena di Savona nel minor tempo possibile, Autorità di Sistema Portuale ha concluso le necessarie verifiche e avviato l’approvvigionamento della componentistica compatibile, recuperata sul mercato tedesco, che consentirà di procedere entro la prima settimana di luglio a una prima sostituzione del motore danneggiato che, seppur provvisoria, garantirà il ritorno alla normale funzionalità del ponte e alle verifiche periodiche sulla sensoristica per l’accesso pedonale e l’ormeggio in sicurezza presso la darsena Vecchia" dicono dalla Port Authority savonese.

A seguito di un’accurata indagine di mercato, Autorità Portuale ha infatti individuato nell’installazione di un motore compatibile la soluzione per ovviare alla contingente difficoltà di approvvigionamento in tempi brevi delle componenti meccaniche identiche a quelle collaudate indispensabili per il ripristino definitivo dell’attraversamento.

"Questo perché la manutenzione del ponte ricade nella “Direttiva Macchine” che impone procedure e norme puntuali quali la sostituzione degli elementi danneggiati esclusivamente con pezzi di ricambio identici a quelli installati in fase di costruzione e collaudo" proseguono.

Nell’autunno è previsto l’arrivo e l’installazione del motore definitivo per il quale è già stato avviato l’iter di approvvigionamento.

"L’ingente guasto al motore del ponte è accorso a fine maggio scorso e sono stati immediatamente attivati interventi di emergenza per porre l’impianto in posizione di sicurezza garantendo l’accesso dei natanti da diporto, della pesca professionale e delle altre attività nautiche presenti nella darsena Vecchia. Parallelamente, sono state disposte verifiche, sopralluoghi e valutazioni con diversi tecnici per individuare le cause del guasto e le modalità da adottare per il ripristino della funzionalità del ponte in tempi brevi" concludono.