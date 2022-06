Viaggio in traghetto dalla Liguria: 3 mete dove andare

La Liguria è una delle destinazioni turistiche più gettonate da italiani e stranieri, ma anche un punto strategico per partire verso altre mete dove trascorrere le vacanze. Infatti, da Genova, principale porto regionale e uno dei più grandi d’Italia, partono numerosi collegamenti con varie località italiane. Navi veloci e traghetti di varie compagnie offrono una soluzione di viaggio confortevole e pratica. Prenotando con un po’ di anticipo, inoltre, è possibile usufruire di tariffe vantaggiose e portare con sé animali domestici e auto o moto al seguito.

Ecco quali sono 3 mete che possono essere raggiunte facilmente dalla Liguria.

Corsica, alla scoperta dell’isola francese

La Corsica è una delle destinazioni che può essere raggiunta con le navi in partenza dal porto di Genova. Quest’isola è perfetta sia per chi cerca una vacanza all’insegna del mare e del relax, sia per chi vuole vivere un’esperienza in mezzo alla natura, magari dedicandosi al trekking o ad attività come il birdwatching, ma anche per chi ama la vacanza on the road o vuole andare alla scoperta di monumenti ed edifici storici.

Quando si organizza una vacanza si cerca sempre di conoscere quali sono i tempi necessari per i vari spostamenti. In merito a che distanza percorre il traghetto da Genova alla Corsica è bene sapere che questa tratta è una delle più brevi per raggiungere l’isola e, infatti, le navi in partenza da Genova arrivano a Bastia in sole 6 ore.

Una volta giunti a bastia si potrà ammirare la Cittadella, ovvero il centro storico caratterizzato da viuzze e palazzi colorati dove si respira un’atmosfera decisamente tipica delle città mediterranee. Il centro città è a pochi passi dal porto e da alcune spiagge, mentre meritano una visita anche i giardini Romieu, un “polmone verde” nel cuore del centro urbano e la chiesa di San Giovanni, la più grande di tutta la Corsica, bella da vedere soprattutto all’interno.

Sardegna, mare e tanto divertimento

Tra le destinazioni che non passano mai di moda per le vacanze estive c’è sicuramente la Sardegna. Quest’isola, infatti, conquista tutti non solo per l’ampia offerta di divertimento notturno con locali trendy in cui è possibile incontrare i VIP, ma anche per le incantevoli spiagge e per la natura selvaggia. Il tutto, poi, arricchito da un’eccellente offerta gastronomica.

Partendo da Genova, ad esempio, si può raggiungere Porto Torres, una meta perfetta per chi ama il mare cristallino, ma anche per chi vuole divertirsi la sera. Qui, infatti, oltre a meravigliose spiagge si trovano alcune delle discoteche più importanti, come il Bravo Club, il Parsifal e il Club Zoo. Inoltre, da giugno a settembre, ogni terza domenica del mese è possibile visitare il mercatino che si trova lungo i portici che costeggiano il mare.

Un’altra destinazione molto gettonata è Arbatax, a sud della Sardegna, facilmente raggiungibile dal porto di Genova. Arbatax offre ai turisti tante possibilità sia per chi ama l’avventura e una vacanza attiva e dinamica, sia per chi decide di trascorrere alcuni giorni in totale relax in bellissime spiagge e località balneari. Le spiagge di ghiaia e resti di conchiglie e il mare con fondale basso rendono questa location adatta anche per i bimbi.

Sicilia, tra arte e buon cibo

La tratta che collega Genova a Palermo dura 20 ore, ma si viaggia soprattutto di notte e, quindi, si può arrivare a destinazione riposati e pronti per scoprire questa bellissima città. Palermo è ricca di storia e di cultura: qui, infatti, percorrendo le vie cittadine e passando per il tipico mercato di Ballarò, si arriva alla Cattedrale di Palermo e al grande Teatro Massimo in stile neoclassico. Da non perdere anche i mosaici bizantini della Cappella Palatina e un assaggio di street food, dagli arancini ai cannoli.