Disinfestazione ecologica: cos’è e come funziona. Ce lo spiegano gli Specialisti della Disinfestazione

Quando sentiamo la parola “disinfestazione” ci vengono in mente grandi tendoni, operai vestiti come degli scacciafantasmi e nuvole di fumi tossici che rendono l’aria irrespirabile.

Fino a qualche anno fa in effetti era proprio così che funzionava: se avevi un problema con gli insetti molto spesso eri obbligato a lasciare la tua casa nelle mani dei disinfestatori consapevole che, una volta rientrato, avresti dovuto pulire ogni stanza da cima a fondo per eliminare ogni residuo di sostanza chimica.

La nascita della Disinfestazione Ecologica

Fabio e Riccardo Biancolini fanno parte del settore delle disinfestazioni da sempre essendo cresciuti all’interno della ditta di famiglia che operava in questo ambiente.

Fin da giovani si sono sempre posti una domanda: “perché la disinfestazione deve essere così invasiva da un punto di vista ambientale? Non sarebbe meglio creare dei prodotti per eliminare gli insetti infestanti senza danneggiare la salute delle persone e dell’ambiente?”.

Da questa considerazione è partito un lavoro di ricerca e studio durato all’incirca 20 anni che ha portato alla creazione del primo metodo di Disinfestazione Ecologica conosciuto in Italia.

Attualmente conosciuti come gli Specialisti della Disinfestazione, Fabio e Riccardo hanno saputo portare avanti la tradizione di famiglia nel campo della disinfestazione aggiungendo però una filosofia più green e maggiormente ecologica senza tralasciare l’efficacia del trattamento.

Cos’è la Disinfestazione Ecologica?

Fino a qualche anno fa dire “disinfestazione” equivaleva a dire “Bromuro di Metile”, una sostanza altamente pericolosa e tossica non solo per gli insetti ma anche per l’uomo.

La neurotossicità del Bromuro di Metile è evidente e colpisce in maniera acuta le vie respiratorie, le mucose oculari e gli altri organi bersaglio tanto da essere stato abolito nel lontano 2010 dal settore dell’agricoltura.

La volontà di eliminare questa tossina dal processo di disinfestazione ha portato Fabio e Riccardo alla collaborazione con numerose Università Italiane ma anche Medici specialisti e Ricercatori del settore.

20 anni di ricerca per creare un protocollo di disinfestazione efficace che non è tossico né pericoloso per la salute dell’uomo e degli animali domestici così come per l’ambiente.

Come funziona la Disinfestazione Ecologica?

Sembrerà strano eppure è possibile eliminare intere colonie di insetti infestanti come tarli, termiti, formiche, cimici o scarafaggi senza l’ausilio di sostanze tossiche.

Gli Specialisti della Disinfestazione hanno ideato vari protocolli che, in base alla singola esigenza, riescono ad eliminare in maniera definitiva ogni insetto infestante senza trattamenti invasivi.

In alcuni casi si procede ad un sopralluogo da parte di un tecnico specializzato in modo da comprendere con esattezza la zona da trattare e la gravità dell’infestazione grazie all'aiuto di speciali sensori che individuano e circoscrivono con esattezza la diffusione dell’infestazione.

Questo protocollo innovativo consiste in:

un’analisi diagnostica effettuata da tecnici specializzati; un’analisi acustica per individuare con esattezza le porzioni lignee infestate dai tarli; un esame di laboratorio chiamato Testix che, attraverso l’analisi dei campioni prelevati, permette di identificare quale tipologia di insetto abbia causato l’infestazione; la consegna di un referto ufficiale e certificato in cui viene indicata la soluzione migliore in base al caso specifico.

La disinfestazione ecologica avviene grazie a dei macchinari interamente progettati e sviluppati dagli Specialisti della Disinfestazione come il Killbox System, il Micronwood o lo Xilix Gel.

Questi sistemi permettono di trattare il legno infestato dei mobili oppure delle superfici inamovibili come travi o pavimenti senza utilizzare alcuna sostanza tossica e senza il rilascio di residui pericolosi per l’uomo o gli animali domestici.

Il sistema Killbox è un trattamento domiciliare che consente di trattare oggetti di mobilio grazie ad una speciale camera all’interno della quale viene inserito il mobile. Un tubo collegato alla camera ermetica aspira l’aria interna e quindi anche l’ossigeno mentre un altro tubo reimmette anidride carbonica: i tarli e le termiti, così come le larve e le uova, muoiono per asfissia.

Il sistema Micronwood funziona come un forno a microonde e serve a trattare tutte le superfici inamovibili: l’innalzamento della temperatura causato dalle microonde all’interno del legno determina la morte di insetti, larve e uova senza danneggiare la superficie.

Un altro sistema che è possibile usare in autonomia consiste nell’uso dello Xilix Gel, un composto gelatinoso che va passato sul legno da trattare e che grazie alla sua consistenza gelatinosa non scivola via dal legno come gli altri prodotti liquidi. Xilix Gel riesce a penetrare in profondità nella matrice lignea che, così impregnata, diventa letale per i tarli.

Gli Specialisti della Disinfestazione hanno a disposizione anche altri prodotti ecologici che possono essere usati per trattare infestazioni da formiche o scarafaggi in maniera definitiva e senza usare sostanze tossiche.

La possibilità di scegliere tra trattamento domiciliare o autonomo, così come la possibilità di usufruire di un sopralluogo da parte di tecnici specializzati rendono gli Specialisti della Disinfestazione un’azienda che riesce a rispondere ad ogni esigenza del cliente.

In alcuni casi è prevista una garanzia sul risultato finale che incrementa le possibilità di risolvere il problema dell’infestazione.

La continua ricerca e l’evoluzione degli studi effettuati da vari ricercatori altamente competenti rendono gli Specialisti della Disinfestazione Ecologica l’azienda di elezione nel risolvere le problematiche derivanti dagli insetti infestanti in maniera definitiva con un occhio di riguardo verso la salute dell’uomo e dell’ambiente che ci circonda.

Per saperne di più sulla Disinfestazione Ecologica puoi consultare questa pagina: https://www.glispecialistidelladisinfestazione.com/