SOS capelli crespi: 4 consigli per risolvere il problema

Quello dei capelli crespi è un problema che interessa moltissime persone e che all'apparenza è tutt'altro che semplice da risolvere. Sono diverse le donne che vorrebbero dire addio una volta per tutte all'effetto crespo ma riuscirci è spesso complicato, perché si adottano i rimedi sbagliati. Fortunatamente però anche questo inestetismo si può contrastare ed il modo migliore per ottenere risultati soddisfacenti è quello di fare leva sulle cause del crespo, utilizzando nel contempo dei prodotti specifici di qualità.

Vediamo insieme 4 consigli di cui fare tesoro per liberarsi una volta per tutte dei capelli crespi e sfoggiare una chioma sana e bella da vedere.

#1 Utilizzare i prodotti per capelli giusti

Il primo passo da compiere per risolvere questo problema è quello di utilizzare dei prodotti professionali che siano specifici per contrastare l'effetto crespo. Attenzione però, perché non basta cercare su Amazon “rimedi capelli crespi” per trovare shampoo e trattamenti realmente efficaci. Conviene piuttosto chiedere consiglio al proprio parrucchiere di fiducia, o scegliere un brand come Nika Hair Beauty Excellence che è noto per via della qualità dei suoi prodotti professionali anticrespo. Questo è sicuramente il primo step per risolvere il problema, perché utilizzare lo shampoo o il balsamo sbagliati può aggravare ulteriormente la situazione e rendere la chioma ancora più crespa.

#2 Attenzione alle alte temperature

Se il proprio obiettivo è quello di contrastare l'effetto crespo, allora bisogna prestare una grande attenzione durante l'asciugatura dei capelli e lo styling. È importante ricordare infatti che le alte temperature sono nemiche delle chiome crespe, in quanto tendono a rendere ulteriormente secchi i capelli. In estate sarebbe meglio lasciarli dunque asciugare da soli, senza stressarli ulteriormente con il phon, ma quando non è possibile si dovrebbe mantenere una temperatura non eccessivamente calda, proprio per non rendere la chioma ancora più crespa. Per quanto riguarda lo styling vale il medesimo discorso: meglio evitare di esagerare con la piastra o altri strumenti che sfruttano il calore.

#3 Evitare decolorazioni troppo aggressive

Coloro che hanno i capelli crespi dovrebbero evitare il più possibile di inaridire la chioma, perché questo antiestetico effetto è causato in larga misura proprio dalla mancanza di idratazione del capello. È per tale ragione che bisogna prestare attenzione alle alte temperature e per lo stesso motivo si dovrebbero evitare trattamenti che seccano molto i capelli, come le decolorazioni ad esempio. Se proprio non se ne può fare a meno, conviene andare dal parrucchiere e lasciar perdere le tinte fai da te che potrebbero provocare dei danni davvero enormi.

#4 Il trucco del foulard di seta

Un trucco che sembra funzionare molto bene, proprio per contrastare l'effetto crespo nel periodo estivo, è quello di dormire con i capelli avvolti in un foulard di seta o se non lo si possiede in un telo di microfibra. Questa operazione consente di mantenere umida ed idratata la chioma, lasciando che si asciughi lentamente senza la necessità di phon che come abbiamo visto rischia di peggiorare la situazione. Attenzione però, perché questo è un trucco sconsigliato a chi soffre di cervicale.