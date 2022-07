Mirella Rotondo nuova presidente del Lions Club Alassio "Baia del Sole"

"Si è concluso un anno sociale eccezionale - ha dichiarato la Presidente uscente Virginia Carbone - che ha consentito al nostro sodalizio di confermarsi punto di riferimento con continuative collaborazioni con le scuole della città, amministrazione comunale ed altre realtà associative attive nella comunità con eventi di sensibilizzazione, quali il ciclo di conferenze sul cyberbullismo, raccolte fondi per la donazione di un cane guida assieme ad altri Club della zona e per beni di prima necessità donati alle parrocchie di Alassio e Laigueglia, fino all'adesione ad un progetto umanitario, promosso dal dottor Antonello Martini, amico del nostro club, a favore della popolazione ucraina martoriata dalla guerra".

Lo storico Lions Club, operante dal 1956, nei territori di Alassio e Laigueglia, ha celebrato così, guardando al ricco programma dell'anno appena concluso, la cerimonia del "passaggio della campana" con il conseguente rinnovo delle cariche del direttivo.

"Onorata ed emozionata - le prime parole della nuova presidente Mirella Rotondo - di guidare il Lions della Baia del Sole, sia per l'importante storia che per l'entusiasmo e l'operatività di tanti soci che contribuiscono, anno dopo anno, ad accrescere l'apporto solidaristico a cause locali, nazionali ed internazionali non dimenticando mai la mission della associazione: dare modo ai volontari di servire la loro comunità, rispondere ai bisogni umanitari, promuovere la pace e favorire la comprensione internazionale tramite i Lions Clubs.