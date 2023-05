Millesimo, carabiniere fuori servizio salva la vita ad una donna incinta colpita da attacco epilettico

Un intervento provvidenziale che ha salvato una giovane vita. Protagonista un carabiniere in forza al comando di Cairo Montenotte che nella giornata odierna è immediatamente intervenuto in soccorso di una 28enne colpita da un attacco epilettico.

L'episodio si è verificato a Millesimo, intorno alle 14.30, all'interno di un salone per parrucchieri. Il militare dell'Arma, libero dal servizio, si trovava in qualità di cliente in attesa del proprio turno quando si è accorto del malore che ha colpito la donna al sesto mese di gravidanza.

Il carabiniere ha prontamente evitato che la giovane rimanesse soffocata dalla lingua, assistendola sino all'arrivo dei sanitari avvertiti da altri avventori del salone. La prontezza di spirito e l’intuizione del militare hanno così scongiurato lesioni alla 28enne e al figlio portato in grembo.

Un comportamento che, oltre all'apprezzamento delle persone presenti sul posto, ha ricevuto il plauso da parte dei soccorritori giunti per l'emergenza.