Varazze, auto distrugge la statua del pescatore in porto

È andata distrutta nelle prime ore della mattina la statua del pescatore a Varazze.

È successo nella zona del porto con un'auto che ha letteralmente spazzato via l'opera "U caian".

Era stata restaurata nel 2020 dal maestro scultore ed intagliatore Corrado Cacciaguerra grazie all’aiuto di due allievi G. Fazio e G. Cerruti.

L’originale opera in cemento con anima in filo d’acciaio, realizzata dai maestri Berto Tomasi, in arte “Tomber” (il pittore e scultore varazzino mancato nel maggio 2014) e Dario Ravano, nel 2013, quando è stata posizionata nel viale posteriore dell’ingresso di ponente, dopo essere stata recuperata, in pessime condizioni, dalla demolizione del vecchio porticciolo, era già stata oggetto di un radicale restauro da parte dello scultore varazzino.

La polizia locale ha rilevato il sinistro e sta effettuando le indagini del caso.