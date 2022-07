Savona, approvato il piano asfalti da 160mila euro: ecco le strade interessate

La giunta comunale di Savona ha approvato il piano straordinario asfaltature.

I lavori, finanziati dal Ministero dell'Interno che ha assegnato al comune capoluogo 160mila euro per l'anno 2022 e altri 80mila euro per il 2023, consentiranno di ripristinare le condizioni di sicurezza di alcune strade particolarmente ammalorate.

Per il 2022 le strade interessate sono via Crispi/via Torino e via Milano (tratto tra via Verdi e via Solari); via XX Settembre, tra piazza del Popolo e via Luigi Corsi; Corso Vittorio Veneto, tra via Bellini e via Alla Marina.

I lavori verranno organizzati a partire da fine agosto-inizio settembre, anche a seconda delle disponibilità dell'impresa, e verranno gestiti in modo da garantire la percorribilità delle strade interessate dai lavori.