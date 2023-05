Savona: femminicidio di piazza delle Nazioni, l'autopsia su Danjela Neza verrà svolta mercoledì 10 maggio

L'uomo infatti a seguito di una violenta lite per una storia d'amore che si stava avviando alla conclusione (la ragazza l'avrebbe insultato da mandarlo così in escandescenze), ha preso una pistola semiautomatica, calibro 22, con matricola abrasa, dal bagagliaio della sua auto e le avrebbero sparato alla nuca. Purtroppo per lei non ci sarebbero più nulla da fare all'arrivo delle forze dell'ordine, dell'automedica del 118 e della Croce Oro di Albissola Marina.

I giovani lavoravano insieme nel Club Nautico della Darsena, lui come aiuto cuoco (incensurato, regolare) e lei come cameriera. Una relazione burrascosa durata circa un anno e finita a febbraio che purtroppo ha avuto un tragico epilogo.

"Cari amici, oggi è venuta a mancare mia figlia Danjela Neza, 28enne. Figlia mia che la tua anima sia in paradiso. Essendo in Italia non sappiamo quanto tempo ci vorrà e di conseguenza non possiamo darvi una data funebre". Queste le parole del papà Shaqir sui social e nelle ultime ore si stanno susseguendo i messaggi di cordoglio e di ricordo per una ragazza che era considerata da tutti come solare e sempre sorridente.