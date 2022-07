Savona, nominati i componenti della Consulta dello Sport: presidente il consigliere del Pd Aureliano Pastorelli

Il consigliere comunale di maggioranza del Partito Democratico Aureliano Pastorelli è il nuovo presidente della Consulta dello Sport.

Questa la decisione che è stata presa tramite una delibera di giunta nel quale sono stati disposti tutti i componenti della rinata Consulta che mette insieme tutte le realtà sportive savonesi.

Non sarà quindi il sindaco Marco Russo o l'assessore allo sport Francesco Rossello a gestire i lavori ma il consigliere dem, attualmente presidente della Polisportiva Quiliano.

In rappresentanza dei gruppi di minoranza come membro di diritto è stato scelto l'ex assessore allo sport, il consigliere della Lega Maurizio Scaramuzza, poi come altre figure politiche saranno presenti il presidente e vicepresidente della terza commissione consiliare Giancarlo Frumento e Renato Giusto.

Spazio poi alle nomine legate al mondo dello sport, mondo della scuola/università e la sanità: il rappresentante del CONI Provinciale Roberto Pizzorno; INAIL Silvia Marullo; CIP Giuseppe Corso; Provveditorato agli Studi Francesco Jackie Valle; Polo Universitario Savonese o della Facoltà di Scienze Motorie Marco Testa; ASL Territoriale competente Virna Frumento.

Sono stati inoltre scelti rappresentanti di ciascuna delle Federazioni Sportive: FIPAP Enzo Grenno; Federazione Italiana Pesistica Laura Sicco; FIJLKAM Franco Quaglia; Federazione Italiana Hockey Carlo Colla.

Spazio anche ad un rappresentante di ciascun ente di promozione sportiva che abbia statuto nazionale, cariche sociali elettive e che abbia sede nel territorio comunale: AICS Corrado Muzio; Centro Provinciale Libertas Floriano Premoselli; Comitato Territoriale Savona MSPITALIA Silvia Berardi; UISP Comitato Territoriale SV-APS Giovanni Berruti.

Presenti anche i rappresentanti di ciascuna delle associazioni e società sportive con sede nel territorio comunale: Triathlon Savona Alessandro Braggio; Semplicemnte Danza Luisella Frumento; Unione Veterani dello Sport Roggero Enrico Rebagliati; Judo Club Luigi Sicco Savona Mauro Ferrando; Circolo Scherma Savona Paolo Bracco; Tiro a Segno nazionale sezione di Savona Giorgio Novaro; Associazione Italiana Arbitri sezione Savona Simone Roba; Fratellanza Ginnastica Savonese Andrea Zaffarano; Volleyball Club Daniela Giaccardi; Portuali Savona Lotta Laura Gueli; Cus Savona Marina Atzeni; H.P. Savona in Line Alterio Zani; Skate Zinola 2000 Valeria Valente; Liguria Hockey Club Simone Falco; HC La Torretta Pierpaolo Bencardino; Shindokai Giovanni Berruti; Fiore d'Inverno Igor Taramasco; La Fortezza Giancarlo Marco; Spes Savona Fiorenzo Timori; Sport Center Savona Ugo Mazzarella; Kick Boxing Savate Savona Andrea Scaramozzino; Us Legino Matteo Marenco; Gruppo Pattinatori Savona Matteo Polletti; Cestistica Savonese Mirella Oggero; Canottieri Sabazia Ruggero De Gregori.

Da stabilire ancora il nominativo del presidente della Commissione Comunale Abbattimento Barriere Architettoniche o un suo delegato e un rappresentante degli Istituti Comprensivi del territorio comunale.