Bardino Nuovo, compie 50 anni l'Alimentari Bosio: "Quella scelta lungimirante della bisnonna Elena..."

Proprio Renato, nel 1982, diventa titolare della bottega e con il sostegno della moglie Maria Teresa prende decisioni importanti: sceglie un locale più grande e più visibile dove spostare l’attività, abbandona la vendita di giochi e scarpe per puntare maggiormente sulla qualità alimentare, soprattutto frutta e verdura prodotta principalmente dagli orti di famiglia. Negli anni si affiancano nella gestione anche le figlie Romina e Federica fino ad arrivare ad oggi dove il negozio viene diretto da Romina con il marito Antonio e con l’apporto dell’esperienza del papà Renato.

Era la fine del 1971 quando, in una località popolata da poche centinaia di abitanti prevalentemente contadini, la bisnonna Elena (classe 1891) accolse la proposta della famiglia Nario rilevando la “Bottega du Battistettu” e dando il via, nel luglio 1972, alla nuova avventura dei "Bertolli" (cosi venivano soprannominati i componenti della famiglia Bosio): titolare Pietro Bosio (figlio di Elena) e i nipoti Luigina e Renato, appena diciottenne.

Il 50° anniversario dell’attività testimonia una volta di più la lungimiranza della scelta audace di una donna moderna di fine ‘800, che ha voluto e saputo offrire una vita migliore alla sua famiglia. A riguardo i titolari esprimono la loro soddisfazione e gratitudine: “ Siamo orgogliosi di portare avanti l’attività avviata dalla bisnonna Elena e ci auguriamo di avere il suo stesso coraggio nel cogliere nuove sfide e nella ricerca del miglioramento. Nel corso di questi 50 anni il nostro negozio ha cercato di assecondare i cambiamenti della società e le necessità delle famiglie pur mantenendo come punto fermo la qualità e la genuinità dei prodotti che proponiamo ”.

“Le piccole botteghe di paese, come la nostra, offrono anche la possibilità di creare legami sinceri e autentici, per questo vogliamo ringraziare chi in questi anni ha arricchito e scandito le nostre giornate, chi ci ha supportato, consigliato e chi, con fiducia, ci sceglie ogni giorno” concludono i titolari.