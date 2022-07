Loano, il Comune prepara il restyling dello stadio "Ellena": nuovi campi, nuovi fari e la riapertura del bar-pizzeria (FOTO)

Parte dalle torri faro del “campo piccolo” il piano di restyling e sistemazione dello stadio Ellena di Loano promosso dall'amministrazione comunale del sindaco Luca Lettieri.

Lo scorso anno, grazie al contributo del Ministero degli Interni, era stato possibile investire 90 mila euro nell'installazione delle torri faro del campo principale. Le nuove lampade sono capaci di lavorare in modo “combinato” e garantire una illuminazione di 300 lux, con un rapporto tra “illuminazione minima” e “illuminazione media” pari a 0,70 e quindi perfettamente aderente a quanto previsto dalla normativa Coni.

Quest'anno, grazie ad altri 90 mila euro stanziati dal Comune nell'ambito del Pnrr, è stato possibile intervenire sulle quattro torri faro del campo da allenamento. Le torri faro attualmente presenti sono di tipo autoportante a stelo unico, di forma cilindrica e hanno un’altezza fuori terra di 19 metri. Grazie a questi fondi, sarà possibile realizzare i lavori di carpenteria ed installare le necessarie infrastrutture per dotare il campo di 16 proiettori in grado di garantire un illuminamento medio del campo da calcio pari a 200 lux.

Ma i progetti dell'amministrazione comunale non finiscono qui. Il Comune di Loano, infatti, ha presentato richiesta di finanziamento per un ampio progetto di riqualificazione che prevede diversi interventi. Tra questi, c'è il rifacimento dei terreni di gioco dei due campi da calcetto in erba sintetica (con la posa di un manto di ultima generazione) e del campo di terra battuta (sostituito, anche in questo caso, con un nuovo manto di erba sintetica). Il progetto prevede anche la trasformazione di un terreno inutilizzato in uno spazio sportivo polivalente e la manutenzione del blocco comprendente gli spogliatoi e la palestra. In ultimo, a fine anno il bar-pizzeria avrà un nuovo gestore e potrà riprendere la propria attività.

“Queste scelte porteranno diversi vantaggi – spiegano il sindaco di Loano Luca Lettieri e l'assessore ai lavori pubblici Vittorio Burastero – Da una parte, un manto in erba artificiale consentirà di utilizzare i campi per 365 giorni all’anno senza alcun tipo di problema, qualunque siano le condizioni atmosferiche presenti, e l'impiego di un impianto di illuminazione innovativo a Led ne consente un utilizzo ottimale in assenza di luce naturale. E l'aumento delle ore di utilizzo permetterà di adibire gli spazi anche ad altre tipologie di attività sportive sia per la preparazione atletica che per le partite e durante l'estate per camp giovanili. Oltre a ciò, i costi di manutenzione si abbasseranno: fatto questo non trascurabile, considerate la ristrettezze economiche in cui sono ad oggi costrette ad operare la proprietà della struttura e le società sportive”.