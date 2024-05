Alassio, lavori di manutenzione ordinaria in piazza Paccini e nei cimiteri del capoluogo e Moglio

Si avviano alla conclusione diversi lavori di manutenzione ordinaria che interessano piazza Paccini, il cimitero cittadino e quello di Moglio, e la frazione di Caso.

"Ad Alassio, contemporaneamente alle grandi opere - sottolinea l'assessore ai Lavori Pubblici Rocco Invernizzi - l'amministrazione comunale prosegue con grande impegno nella cura dell’ordinaria manutenzione in varie zone della città".

"In particolare, in questi giorni gli operai al lavoro in piazza Paccini stanno terminando il rinnovamento dell'ultimo tratto del marciapiede verso il budello. Questo lavoro comprende l'abbattimento delle barriere architettoniche e, con la fine dei lavori di piazza Airaldi e Durante, conclude la riqualificazione di buona parte di Borgo Barusso".

"Nei giorni scorsi sono terminati i lavori di manutenzione presso i cimiteri del capoluogo e della frazione di Moglio. Inoltre, nella frazione di Caso sono state sistemate le panchine, ultimati i lavori nel locale dove è collocato il defibrillatore per le emergenze sanitarie e ripristinati i cartelloni per gli annunci mortuari", conclude l'assessore.