Toirano, nelle grotte installate le bat-box per la tutela delle specie di pipistrelli

In relazione all’indagine sui pipistrelli, fatta realizzare dal Servizio Grotte, a Toirano è in corso l’installazione delle bat-box ovvero delle casette per la tutela delle specie di pipistrelli presenti nelle grotte stesse. Toirano, infatti, è situata in una zona carsica di grande pregio e le sue cavità rappresentano validi rifugi. Tuttavia, le specie sono disturbate da vari fattori e da qui è nata l’esigenza di una tutela specifica. Le cause principali del declino delle specie dei chirotteri sono le alterazioni e le distruzioni degli habitat boschivi, il passaggio dall’agricoltura tradizionale a quella meccanizzata e intensiva, la chiusura di grotte, miniere e gallerie, l’uso di pesticidi, i trattamenti chimici in agricoltura e per il trattamento del legno, ecc.