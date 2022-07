Borghetto S. Spirito, il 76enne travolto in corso Raffaello è deceduto in seguito ad un forte trauma cranico

Un forte trauma cranico quale causa del decesso. È quanto stabilito dall'autopsia, disposta dal Pm Chiara Venturi ed effettuata dal medico legale Luca Vallega, sul corpo di A.S., il 76enne che ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale avvenuto lo scorso 11 luglio in corso Raffaello a Borghetto Santo Spirito.