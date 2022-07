Albissola, via libera ai bagni in mare dei cani la sera dal lunedì al giovedì

Dal lunedì al giovedì dalle 19.30 alle 21.30 ad Albissola Marina i cani potranno fare il bagno.

Questa la decisione del comune albissolese che dà così questa possibilità agli amici a quattro zampe in prossimità del molo di ponente del fiume Sansobbia nella spiaggia libera attrezzata "Le Vele" dal 18 luglio fino al 30 settembre solo per i primi 4 giorni della settimana.

L'amministrazione ha dato vita anche ad un regolamento sperimentale per il 2022 che prevede che il cane dovrà essere tenuto sempre al guinzaglio fatto salvo nel momento del bagno e si accede alla battigia in numero massimo di 5 cani per volta.

La durata del bagno dovrà comunque essere limitata e l'accesso alla battigia dovrà avvenire solamente nella tratta di spiaggia delimitata.

È vietata la sosta prolungata nella zona delimitata, sia in entrata che in uscita e l'accompagnatore dovrà essere munito di bottiglietta, paletta e sacchetti per raccogliere le deiezioni.

"Nel caso in cui il cane facesse pipi' sulla spiaggia l'accompagnatore è tenuto ad irrorare la zona con abbondante acqua di mare anche utilizzando i secchi messi a disposizione dall'organizzazione - viene spiegato nel regolamento - l'accompagnatore è responsabile del comportamento del proprio cane per eventuali danneggiamenti a persone o cose".

Il personale dello stabilimento, addetto al controllo ed all'organizzazione, ha facolta' di non consentire l'accesso o di allontanare l'animale e il suo accompagnatore in qualsiasi momento in caso di anadempienze, a suo insindacabile giudizio.