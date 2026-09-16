Maltempo, giovedì 17 settembre scatterà l'allerta arancione nel levante savonese

Scatterà l'allerta arancione nel levante savonese domani, giovedí 17 settembre.

Ad emetterla Arpal visto che nell prossime ore la Liguria sarà interessata da una fase di maltempo.

Dalla mezzanotte di giovedì 17 settembre scatterà l'allerta gialla fino alle 16 in Val Bormida (zona D) e sarà gialla fino alle 6 nel levante savonese (zona B) per poi passare ad arancione fino alle 14 e ritornare gialla fino alle 16.

Dalla notte sono attese precipitazioni anche a carattere di temporale forte, organizzato e persistente, soprattutto sul centro-levante e relativo entroterra. Non si possono escludere fenomeni localmente molto intensi e stazionari, con possibili allagamenti localizzati.

Venti meridionali favoriranno l’accumulo di umidità sui rilievi e potranno innescare convergenze persistenti con i venti settentrionali provenienti dalla pianura Padana.



Da giovedì sera è prevista una progressiva attenuazione dei fenomeni, con parziale miglioramento venerdì.