“Non importa se non c’è il mare, l’oceano siamo noi”. La fotogallery completa del Jova Beach Party

Non solo musica però: Lorenzo Jovanotti per tutta la durata del Jova Beach Party, ben 8 ore consecutive, ha affrontato temi importanti: l'amore, l'energia, l'ecologia, il coraggio, la libertà, i pregiudizi.

“Grazie Albenga – rivolgendosi ai fan sul suo profilo Instagram -. Nel 2019 non siamo riusciti a fare lo spettacolo perché, a causa di una mareggiata, la spiaggia si era ristretta e non c’erano le condizioni di sicurezza. Ma tutti insieme siamo riusciti a trovare la soluzione giusta per far approdare il grande veliero del Jova Beach Party ad Albenga”. E dal palco: “Non importa se non c’è il mare, l’oceano siamo noi”.