Il Comitato Bric Surite scrive al Quirinale: "Presidente Mattarella, salvi Altare dalla devastazione eolica"

Il Comitato Bric Surite alza la voce fino al Colle più alto, inviando un appello al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per chiedere un intervento urgente a tutela del paesaggio e dell’identità del territorio di Altare.

“Il nostro paese è minacciato da tre nuovi progetti eolici – Bric Surite, Piccapietre e Quiliano – che, se realizzati, lo circonderebbero completamente con turbine alte oltre 200 metri. Dopo anni di sacrifici ambientali, rischiamo di perdere l’ultimo lembo integro del nostro territorio”, si legge nella lettera inviata al Quirinale.

Il Comitato, formato da cittadini attivi e consapevoli, sottolinea come la provincia di Savona produca già il 90% dell’energia eolica dell’intera Liguria, una concentrazione ritenuta squilibrata e insostenibile. I nuovi impianti sorgerebbero a ridosso del centro storico, in un’area di elevato pregio ambientale, paesaggistico e faunistico, attraversata anche dalle rotte migratorie degli uccelli. “Non ci sarà più scampo – scrivono – ovunque si guardi, dalle finestre di casa o camminando per strada, il paesaggio sarà irrimediabilmente stravolto”.

In appena una settimana, il Comitato ha raccolto 1.300 firme, organizzato incontri pubblici, passeggiate di protesta e predisposto osservazioni tecniche e perizie geologiche, inviate alla Regione Liguria. Anche il Consiglio comunale di Altare ha espresso la propria opposizione, approvando all’unanimità delibere contrarie ai progetti. “Non siamo contrari all’energia pulita – precisano – ma riteniamo che la transizione ecologica debba avvenire nel rispetto dei territori e delle comunità che li abitano”.

L’appello al Capo dello Stato si chiude con un richiamo forte alla responsabilità istituzionale: fermare la corsa indiscriminata all’eolico industriale per evitare che un territorio già fragile venga privato della propria identità e vocazione. “Il sacrificio di Altare non salverà il mondo – conclude il Comitato – ma rischia di condannare per sempre questo piccolo paese a perdere sé stesso e ogni speranza di futuro”.