Caldo, Arpal prolunga l'allerta: bollino rosso mercoledì e giovedì

Arpal ha confermato e prolungato l’avviso meteorologico per disagio fisiologico da caldo. L'avviso coinvolge i versanti marittimi della Regione (zone A, B, C) e riguarda le giornate di oggi, martedì 19, domani, mercoledì 20 e dopodomani giovedì 21 luglio. Domani ulteriori valutazioni relative al prosieguo della settimana.

LA SITUAZIONE

L’ondata di caldo continua a interessare la Liguria e il disagio fisiologico resta elevato su tutta la Regione e, in particolar modo, sul versante marittimo. Anche in questi giorni sarà protagonista l’alta pressione subtropicale mentre i venti settentrionali che hanno creato l’effetto favonio si andranno progressivamente attenuando tra oggi e domani. Questo non toglie, comunque, che le temperature restino elevate, ben sopra la media; peraltro, nella serata di oggi, martedì potrebbe registrarsi un aumento del tasso di umidità. Giovedì, invece, le temperature massime sulla costa subiranno un lieve calo ma è atteso un nuovo aumento dell’umidità.

I DATI

Dopo che ieri, lunedì, Padivarma (Beverino, La Spezia) con 39.4 ed Ellera Foglietto (Albisola Superiore, Savona) con 39.3 hanno battuto il record delle temperature massime più alte nel 2022, la notte appena trascorsa è stata davvero rovente su tutta la regione. Alassio, alle 2.00, segnava ancora 32.2 gradi e ha fatto registrare una minima di 30.1. Nella graduatoria delle stazioni più calde precede Cenesi (Cisano sul Neva, Savona) che ha segnato 28.6, Castellari (Pietra Ligure, Savona) con 28.5, Savona Istituto Nautico con 28.4, Ventimiglia (Imperia) con 27.9, Corniolo (Riomaggiore, La Spezia) e Sanremo (Imperia) con 27.8, Camogli (Genova) con 27.6, Genova Centro Funzionale con 27.5, Levanto (La Spezia) con 27.3. A La Spezia la minima è stata di 26.6. Un dato che “fotografa” bene la situazione è la temperatura registrata ai quasi 1000 metri di Monte Pennello, alle spalle del Ponente genovese: la minima è stata di 19.1, a un passo, dunque, dal valore da “notte tropicale” ovvero 20 gradi.

Alle ore 11 la rete Omirl segnala, come temperature più elevate fin qui registrate, 36.6 a Bargone (Casarza Ligure, Genova) e 36.0 a Castellari (Pietra Ligure, Savona). Nei capoluoghi di provincia 34.4 a Genova Centro Funzionale, 33.3 a Savona Istituto Nautico, 32.5 a La Spezia. I tassi di umidità sulla costa sono, al momento, piuttosto bassi, tra il 40 e il 50%.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.