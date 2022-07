Caschi e scudi alla polizia locale per salvaguardare agenti e cittadini, Mai (Lega): "Le forze dell'ordine vanno difese"

“Approvato in consiglio regionale il Ddl che stabilisce fra le altre cose la norma che da la possibilità agli enti locali di poter dotare gli agenti di polizia locale di strumenti di autodifesa come giubbotti, caschi e scudi di protezione. Si va nella giusta direzione per sostenere chi ogni giorno è in prima linea per garantire la sicurezza dei cittadini e che ormai - sempre più spesso - rischia per la propria incolumità. Le forze dell'ordine vanno difese, la cronaca riporta di agenti sempre più spesso aggrediti e privi di protezioni adeguate. Tutelarli e valorizzarli è un nostro dovere. Un ringraziamento al presidente del consiglio regionale Medusei, all’assessore regionale alla Sicurezza Benveduti e a tutta la maggioranza per aver appoggiato il provvedimento”.

Lo dice in una nota il capogruppo della Lega in Consiglio regionale Stefano Mai.