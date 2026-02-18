Savona, ausiliari del traffico troppo "rigidi", Santi: "Ci vorrebbe un po' di tolleranza e comprensione"

Da quando sono stati annunciati da Palazzo Sisto, i controlli degli ausiliari del traffico sulla sosta negli stalli con le strisce blu si stanno concretizzando in numerose multe. Sulla questione interviene il consigliere comunale di opposizione Piero Santi.

“In questi giorni ricevo segnalazioni e lamentele riguardo all’operato degli ausiliari del traffico che, a detta dei segnalanti, sarebbero inflessibili – dice Santi –. Da quanto mi è stato riferito, un cittadino è stato multato e la differenza di orario tra il verbale di infrazione e l’orario di emissione del ticket è di un solo minuto. Non essendo presente in nessuno dei casi evidenziati, non posso dare un giudizio sull’operato degli ausiliari del traffico, ma solo auspicare un po’ di tolleranza e di comprensione”.

“Non c’è dubbio che i furbastri vadano puniti e sanzionati con ogni mezzo – prosegue Santi – ma non va neanche fatta una caccia alle streghe. In città ci sono già troppe tensioni su vari argomenti e non è il caso di crearne altre. Questo mio intervento vuole essere un contributo al buon senso, da utilizzare sempre ma specialmente in questa circostanza”.

Santi lancia poi un appello rivolto al sindaco Russo, alla dirigenza di Tpl e al comando di Polizia Municipale “affinché vengano date indicazioni operative di buon senso e non finalizzate solo a fare cassa per il Comune”.