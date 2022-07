Emergenza idrica, anche a Celle attiva l'ordinanza anti sprechi: docce in spiaggia consentite solo nella fascia 11-12/17-19

Anche il sindaco di Celle Caterina Mordeglia come altri colleghi primi cittadini del savonese ha firmato un'ordinanza anti spreco idrico.

La crisi idrica sta infatti diventando un problema nazionale e anche il savonese sta pagando le conseguenze della mancanza di precipitazioni con alcuni sindaci che stanno adottando le ordinanze per limitare il consumo.

Da lì la decisione della prima cittadina che ha quindi disposto di utilizzare l’acqua esclusivamente per gli usi alimentari ed igienico-sanitari e di non prelevare acqua potabile per l'irrigazione e l'innaffiatura di giardini e prati privati; il lavaggio di cortili e piazzali; il lavaggio di veicoli ad esclusione delle ditte di autolavaggio mezzi autorizzate; il lavaggio di natanti; il riempimento di vasche da giardino, fontane ornamentali e simili e di piscine; l'approvvigionamento di acqua nell’area di sosta per veicoli ed autocaravan presso la zona Natta - anche per il carico d’acqua nel serbatoio - dalle ore 11.00 alle ore 09.00 del giorno successivo.

"L’Ufficio Tecnico dovrà chiudere i rubinetti che consentono il rifornimento d’acqua nell’orario il cui utilizzo non è consentito" è stato scritto nell'ordinanza.

Per quanto riguarda la frequentazione delle spiagge, arenili, stabilimenti balneari, approdo turistico di Cala Cravieu si stabilisce il divieto di utilizzo delle docce dalle ore 19:00 di ogni giorno alle ore 11:00 del giorno successivo e dalle ore 12:00 alle ore 17:00 del giorno stesso.

"Si dà atto che è sempre consentito in ogni spiaggia, arenile, stabilimento balneare e approdo turistico di Cala Cravieu l’utilizzo delle docce nelle fasce orarie di seguito indicate: dalle ore 11.00 alle ore 12.00 a.m. dalle ore 17.00 alle ore 19.00 p.m" si legge nel provvedimento disposto dal sindaco Mordeglia - Si dà atto che per quanto concerne le spiagge libere non attrezzate la fruizione delle docce sarà permessa esclusivamente dalle ore 11.00 alle ore 12.00 di ogni giorno. E’ sempre consentito - con la necessaria parsimonia - l’uso di solo rubinetto per ogni spiaggia, arenile, stabilimento balneare e approdo turistico di Cala Cravieu".

"Si invita la cittadinanza ad un uso il più possibile limitato dell’acqua potabile, chiedendo la massima collaborazione, nell’osservanza dei divieti, nella verifica e segnalazione di eventuali perdite, nell’attivarsi in ogni modo al fine di limitare lo spreco, anche mediante l'installazione di dispositivi frangi getto che consentono di risparmiare sulla risorsa idrica negli esercizi commerciali (bagni marini) che ne facciano utilizzo massiccio; utilizzare lavastoviglie e lavatrici solo a pieno carico; razionalizzare l’utilizzo di acqua per uso igienico/personale evitando al massimo gli sprechi; limitare al minimo l’irrigazione di orti evitando di impiegare l’acqua potabile nelle ore comprese tra le ore 07:00 e le ore 22:00" conclude la prima cittadina nell'ordinanza.