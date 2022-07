Tpl Linea, Albisola Superiore e Alassio: modifiche al servizio

Doppio avviso all'utenza di Tpl Linea per i comuni di Albisola Superiore e Alassio, con riferimento allo spostamento di due fermate degli autobus del trasporto pubblico locale.

Fermata di Albisola Superiore di corso Ferrari. Lo spostamento verrà effettuato da inizio servizio dalla giornata del 25 luglio e verrà arretrata di circa 150 metri, sempre in corso Ferrari, nei pressi del palazzo con i portici, prima del supermercato “IN’S”. La fermata nella nuova location sarà effettuata dalle linee 7 – 7/ e 30.

Fermata di Alassio presso "Le Vele". Lo spostamento verrà effettuato domani in tarda mattinata, appena la Polizia Municipale avrà finito le lavorazioni di spostamento di un palo e della segnaletica orizzontale. La fermata, prima della discoteca “Le Vele”, in direzione Alassio – Albenga, verrà spostata in avanti di circa 160 metri dove è presente lo spazio fuori dalla carreggiata.

La nuova fermata sarà segnalata da apposita palina e da relativa segnaletica orizzontale: riguarda la linea litoranea del servizio di trasporto pubblico locale.

Entrambi gli spostamenti sono stati adottati per una maggiore funzionalità e sicurezza dell’utenza e dei viaggiatori di Tpl Linea, in due comuni turistici.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0192201231 (attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle 13.30 alle ore 16.00).