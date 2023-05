Savona, sfondato un portone di un condominio della Darsena: schiamazzi e litigi anche in via del Molo

Ritorna a farsi sentire il problema sicurezza nella Darsena di Savona cuore pulsante della movida savonese.



Dopo gli atti di vandalismo che avevano visto coinvolti alcuni bar e ristoranti negli scorsi anni e le risse in via del Molo, nello scorso fine settimana si sono verificati ulteriori danneggiamenti.



In un condominio della zona infatti uno dei portoni d’ingresso è stato sfondato a calci nella notte fra sabato e domenica.



Segnalazioni dei residenti anche per alcuni episodi avvenuti tra via Baglietto e via del Molo dove non è mancata la musica ad alto volume e i litigi fino a notte fonda.



La Darsena comunque nei weekend è presidiata dalle forze dell'ordine per evitare episodi di "mala movida".