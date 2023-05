LuogoSicuro, il convegno di Alma mette al centro le manifestazioni pubbliche: soluzioni, normative e gestione (FOTO e VIDEO)

Le manifestazioni pubbliche e tutti gli aspetti organizzativi e amministrativi, le procedure, da mettere in atto per una perfetta e precisa organizzazione.

Questi i temi al centro del seminario "#LuogoSicuro - Manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità", organizzato dal Comune di Quiliano con il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Savona, con la collaborazione della società A.L.M.A. di Pietra Ligure, in qualità di sponsor ufficiale dell’evento. Questa mattina è in corso nel Teatro Nuovo di Valleggia l'evento di formazione gratuito dedicato ai Comuni della provincia di Savona, ingegneri, geometri, architetti e associazioni del territorio, oltre ad organizzatori di eventi. Sono presenti il Prefetto di Savona Enrico Gullotti, il Sindaco di Quiliano Nicola Isetta, il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Savona Giuseppe Di Maria, il Procuratore della Repubblica di Savona Ubaldo Pelosi, il Vicario del Prefetto Alessandra Lazzari e il rappresentante di Anci Fiorini Mattia Fiorini.

"Io credo che sia qualcosa insieme per creare un tavolo di confronto. Il ruolo e la funzione dei sindaci sono delicati, ma crediamo che sia importante proprio per dialogare con tutti i soggetti - ha dichiarato il sindaco Nicola Isetta - E' anche un modo per misurarsi insieme normativi giuridici; è una metodologia. Il nostro compito è quello di rispettare le norme, secondo il bene di una comunità e far sì che la comunità si muova e si organizzi per creare una vita complessiva. Gli eventi sulla sicurezza vanno in questo senso. Quindi, questo viene vissuto dal sottoscritto proprio come una creazione di un tavolo proprio per poter facilitare la funzione di tutti i partecipanti interessati".

"C'è interesse sempre per un approfondimento delle tematiche riguardanti chi si riunisce in luoghi e locali per divertirsi - sottolinea Giuseppe Di Maria, comandante provinciale dei vigili del fuoco di Savona - E' un argomento 'antico' che risale agli anni Trenta con il TULPS, ma sempre attuale. Ognuno per le proprie competenze è chiamato a conoscere sempre di più questa materia. Quello di oggi è un seminario utile anche perché vede insieme gli organismi preposti alle verifiche e alla sorveglianza sulle misure di sicurezza di questo tipo". Il seminario è stato diviso in due fasi e nella mattinata verranno approfondite le normative che riguardano la sicurezza attualmente in vigore a cui devono attenersi i Comuni per poter organizzare manifestazioni pubbliche.

La parte pratica verrà sviluppata nel pomeriggio a cura di Maria Teresa Carbone con una dimostrazione di come una richiesta di SCIA per una manifestazione deve essere presentata al Comune e caricata sul sito SUAP. Di queste tematiche si occupa il team di esperti di Alma che è al servizio dei clienti nei settori dell'antincendio, impianti e manutenzione, gas tecnici, alimentari e medicali, formazione, sicurezza sul lavoro, safety & security, vigilanza antincendio, navale, safety & fire fighting system e sanificazione, cercando di prevenire e ridurre ogni tipo di rischio, attraverso le sue divisioni specializzate con esperienza pluriennale.

"Il seminario è focalizzato sulla sicurezza nelle manifestazioni, un tema importante e complesso che necessita di essere affrontato sotto diversi aspetti per essere consapevoli della normativa, dei tanti aspetti burocratici e amministrativi, così come di quelli progettualie e operativi - spiega Davide Zunino, titolare di Alma - ALMA è un'azienda con oltre 40 anni di esperienza tutto il territorio nazionale: ci occupiamo di sicurezza sul lavoro, sanificazione, gas tecnici, sicurezza dei luoghi, vigilanza antincendio e svolgiamo Safety e Security per le manifestazioni pubbliche. Noi siamo a disposizione con i nostri collaboratori e rimaniamo a disposizione per tutti gli addetti ai lavori al fine di affrontare al meglio le varie situazioni".