Finale, il Comune vuole provarci per le ex aree Piaggio: "Occasione unica di creare sviluppo e opportunità per la città"

"Non c'è una vera e propria trattativa, è un ragionamento fatto all'interno della Giunta e dell'Amministrazione - ha spiegato il sindaco in Consiglio Comunale - Il curatore è stato fermo nel comunicarci l'intenzione di andare in asta entro settembre, o comunque dopo l'estate. Ciò che potremmo fare e che ci viene riconosciuto dal codice civile, è presentare un'offerta irrevocabile prima dell'asta che corrisponda almeno al 75% del valore (circa 10 milioni). Se questa verrà resa pubblica e messa a base d'asta poi potranno partecipare alla stessa anche soggetti privati, ovviamente con la possibilità di rilanciare".

Se ciò non dovesse accadere "l'idea è quella di ricorrere a chi ci fornirà il credito più conveniente - ha sottolineato il primo cittadino - dando poi vita a un momento partecipativo, perché non solo va ricercato il denaro per acquistare le aree ma va anche costruito un progetto condiviso il più possibile per recuperare quelle aree. E' un'occasione unica, sarebbe un peccato non provarci".