Miglior sito per comprare visualizzazioni YouTube Italiane

Comprare visualizzazioni YouTube può risultare spesso una tecnica molto utile ed efficace per promuovere e far crescere velocemente un video appena pubblicato.

A meno che il canale non sia già popolare e pieno di iscritti, video appena pubblicati faticano molto ad emergere e ricevere visualizzazioni.

Acquistando visualizzazioni da siti professionali ed affidabili si potrebbe accelerare non di poco il processo di crescita.

Cosa accade una volta acquistate le visualizzazioni?

Un numero rilevanti di visualizzazioni, oltre rendere il video più autorevole e quindi incuriosire maggiormente le persone, permetterà allo stesso di apparire tra i video consigliati e salire nei risultati di ricerca per determinate parole chiave.

Tutto questo non farà altro che aumentare ulteriormente il numero di visualizzazioni in maniera totalmente organica e naturale.

Senza contare il fatto che se il canale è nuovo, sono necessari un certo numero di visualizzazioni e di iscritti per poter attivare la monetizzazione del canale.

Dove comprare visualizzazioni YouTube

Esistono diverse piattaforme online dove poter comprare visualizzazioni Youtube e non solo.

Purtroppo in questi casi è necessario affidarsi a piattaforme affidabili e professionali affinché il servizio sia ottimale.

La piattaforma migliore sul mercato è sicuramente BCUBE Agency, leader del settore in Europa e attiva ormai da anni.

Su BCUBE Agency è possibile acquistare interazioni per tutti i social media, compreso YouTube.

Oltre alle visualizzazioni sarà possibile ottenere anche iscritti, likes, commenti e condivisioni, il tutto per rendere il video ed il rispettivo canale il più autorevoli possibile.

Su BCUBE Agency è anche possibile acquistare visualizzazione Italiane, servizio esclusivo di qualità maggiore.

Quanto costa comprare le visualizzazioni su YouTube?

Il prezzo delle visualizzazioni YouTube varia molto in base alla quantità ed alla tipologia.

Ad esempio, per visualizzazioni internazionali il prezzo di aggira dai 5,99€ per mille visualizzazioni. Maggiore poi sarà la quantità e più basso sarà il prezzo per singola visualizzazione.

Per quanto riguarda le visualizzazioni italiane invece il prezzo è ovviamente maggiore, difatti si parte da 14,99€ per mille visualizzazioni.

Conclusioni

Acquistare visualizzazioni, iscritti, like, ed altre interazioni, può risultare spesso una mossa vincente per velocizzare la crescita del video e del canale stesso.

L’unica raccomandazione che ci teniamo a fare è quella di non abusarne, è importante far sì che la crescita rimanga sempre proporzionata a quella organica, ovvero quella spontanea.