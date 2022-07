Stella, tentata truffa a San Martino. Il comune: "Se avete a che fare con persone sospette chiamate il 112"

Una nuova ondata di truffe e furti sta colpendo il territorio di Stella e a lanciare l'allarme è il comune.

"Comunicazione urgente. Siamo stati allertati di furti in zona Stella San Martino, chiediamo la massima attenzione a tutti, se doveste aver a che fare con persone sospette vi preghiamo di contattare direttamente il 112" dicono dall'amministrazione comunale.

"Sono stata allertata da una signora anziana che abita poco distante da casa mia a Teglia, la quale si è ritrovata da sola a fronteggiare queste due persone, un uomo e una donna (che indossa una mascherina e il cappello nero), statura non troppo alta, di corporatura robusta, a bordo di un'utilitaria bianca che chiedono soldi in nome di Padre Pio - ha detto una commerciante della località di Teglia - la facevano parlare, poi ad un certo punto uno dei due è entrato in casa e ha messo tutto a soqquadro. La donna si è comunque accorta che mancava una delle due persone, allora l'ha visto uscire di corsa e per fortuna, a parte il disordine non avevano rubato nulla".

Secondo le prime informazioni pare che i truffatori siano stati avvistati nella frazione di Cantalupo a Varazze.

"Il miglior deterrente sono le telecamere, entro metà dell’anno prossimo finalmente saranno operative grazie al bando del Ministero dell’Interno vinto dal Comune pochi mesi fa" il commento del sindaco di Stella Andrea Castellini.

Il comune per un progetto complessivo di 177mila euro, ha stanziato 88mila 500 euro come cofinanziamento e un importo finanziato dal Ministero di 88mila 500 euro.