Provincia di Savona: 16 milioni di euro per scuole più sicure ed efficienti

Un investimento da oltre 16 milioni di euro per rendere le scuole superiori della provincia di Savona più sicure, efficienti e moderne. La Provincia ha messo a terra un piano di opere pubbliche, orchestrando un complesso mix di risorse che include fondi del PNRR, contratti di partenariato pubblico-privato, stanziamenti propri e progetti specifici come l'accordo per il facility management e il progetto ELENA.

Gli interventi, ormai conclusi o in fase di imminente ultimazione, hanno toccato i punti nevralgici del patrimonio edilizio scolastico: dalla conformità alle normative antincendio al miglioramento sismico, passando per la riqualificazione energetica e l'efficientamento degli impianti.

"La maggior parte dei lavori, compresi quelli finanziati dal PNRR, sono stati portati a termine rispettando pienamente le scadenze, una circostanza che non è né banale né scontata - ha dichiarato con soddisfazione il Presidente della Provincia, Pierangelo Olivieri - Quanto consegniamo oggi al territorio è un sistema scolastico conforme alle normative, più sicuro, sostenibile e moderno, a beneficio di studenti, docenti e personale".

Ecco il quadro dettagliato delle opere realizzate in tutto il territorio provinciale.