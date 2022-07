Sprint24, lo stampatore online di riferimento per le aziende

Le aziende impegnate nella produzione di progetti di stampa hanno spesso la necessità di lavorare secondo tempistiche personalizzate.

Per questa ragione, è importante affidarsi a realtà operanti nel settore tipografico che siano provviste di apparecchiature e metodologie di ultima generazione e in grado di fornire servizi creati ad hoc per professionisti e imprese.

Investire in questi aspetti ha permesso a realtà specializzate nel settore di farsi strada soprattutto sul web. Tra gli stampatori online di riferimento nel settore si distingue senza dubbio Sprint24, che ha conquistato un ruolo di primo piano con un servizio formulato per soddisfare le specifiche necessità di imprese e liberi professionisti.



Il successo di Sprint24 tra professionisti e aziende

Sprint24 è la tipografia online che stampa materiali promozionali di tutti i tipi: si va dai libri alle riviste, dagli sticker ai biglietti da visita, passando per i dépliant, i volantini e le soluzioni per il packaging professionale.

L’offerta, naturalmente, prevede sempre la produzione di materiali pubblicitari personalizzati di qualità, in linea a una mission che punta a consolidare la brand awareness mediante la promozione e la crescita del business.

Ma un altro aspetto che rende la stampa su Sprint24 estremamente vantaggiosa è la possibilità di beneficiare di costi trasparenti e piuttosto competitivi rispetto a quelli generalmente previsti per servizi di questo tipo.

A ciò si aggiunge l'opportunità, per professionisti, privati e aziende, di entrare a far parte gratuitamente di Privilege, il programma fedeltà riservato al club di stampatori di Sprint24 che permette di accumulare agevolazioni e sconti e beneficiarne già nei primi ordini.



Stampe promozionali: perché scegliere Sprint24?

I motivi che spingono a scegliere Sprint24 sono numerosi, ma senza dubbio spicca la volontà di offrire una customer experience scrupolosamente strutturata sulle specifiche esigenze di ogni business, attraverso un servizio che prevede tempi e processi di produzione personalizzati.

Il merito va all'intuizione di aver previsto tre classi di stampa destinate ad altrettante tipologie di target. La prima è quella Promo, perfetta per ordinare progetti che non hanno carattere di urgenza, con un servizio che prevede comunicazioni costanti via email con lo staff tecnico e il miglior prezzo possibile in termini di produzione e consegna.

La seconda è la classe di stampa Premium, perfetta per professionisti e aziende che abbiano bisogno di accorciare i tempi di produzione e avere un canale di comunicazione costante con la squadra di tecnici. La terza opzione è invece la classe di stampa Business, destinata al settore corporate e a tutta quella fascia di utenza che lavori con una certa urgenza e abbia bisogno di materiali promozionali in tempi estremamente brevi.



Sprint24: gli innovativi servizi che si affiancano ai processi di stampa

Sprint24 oggi si distingue dal resto delle tipografie online per un'offerta che unisce, alla velocità e l'efficienza dei servizi in rete, la cura del cliente di una realtà sul territorio.

Infatti, oltre alla possibilità di fornire in qualunque momento l'affiancamento di un customer care specializzato, il portale mette a disposizione il suo staff per consulenze preliminari di tipo tecnico-grafico.

Lo scopo è quello di evitare che i file caricati vengano mandati in stampa con errori nel formato, nella risoluzione e nei colori, affidando l'analisi a un esperto, che saprà verificare la rispondenza dei contenuti agli standard previsti dai template.

I professionisti del portale mettono inoltre il loro know how al servizio del brand per la selezione dei prodotti più adatti alle specifiche campagne promozionali, assicurando su richiesta un affiancamento completo sia nella selezione dei materiali sia nella scelta di colori e dettagli.