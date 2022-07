Manutenzione e riqualificazione impianti sportivi, Arboscello (Pd): "Approvato mio ordine del giorno"

È stato approvato all’unanimità, dopo il parere favorevole della giunta e sottoscritto anche dalla maggioranza, l’Ordine del Giorno del consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello, che impegna la Giunta Toti a rinnovare l’accordo di programma, ormai scaduto, tra Regione Liguria, FIGC Lega Nazionale Dilettanti e Comuni per la manutenzione straordinaria degli impianti sportivi.

“Investire nelle strutture sportive, luoghi fondamentali per la formazione e per la crescita dei più giovani e per il benessere psico-fisico dei cittadini, è prioritario”, dichiara Arboscello.

“La mia richiesta a Regione Liguria, nella discussione del bilancio, è stata quella di valutare la sottoscrizione di un nuovo protocollo di programma che preveda interventi di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, sostituzione di manti erbosi o conversione da terra battuta a erba artificiale su impianti sportivi di proprietà pubblica; ciò consentirebbe di effettuare gli interventi secondo una graduatoria che tenga conto delle diverse priorità stabilite in accordo con la FIGC”, spiega il consigliere regionale Dem.

"Un nuovo accordo è particolarmente importante per la Provincia di Savona, al fine di garantire il proseguimento del percorso di riqualificazione di impianti sportivi strategici e storici come il Siccardi di Spotorno e il Ruffinengo di Legino a Savona”, conclude Arboscello.